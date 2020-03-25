Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Российские военные сдали более 3,2 тыс. тестов на наличие коронавируса Общество, 01:13 Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом Общество, 01:12 Минздрав счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса Общество, 00:51 В Подмосковье временно закрыли ночные клубы и кинотеатры из-за вируса Общество, 00:50 В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз Общество, 00:31 Росавиация сообщила о трудностях вывоза граждан трех стран СНГ из Москвы Общество, 00:25 Трамп счел верным называть новый коронавирус «китайским» Политика, 00:22 Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса Экономика, 00:00 Двое турецких военных получили ранения в Идлибе Общество, 24 мар, 23:52 Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ Финансы, 24 мар, 23:48 Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики Общество, 24 мар, 23:31 Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому Общество, 24 мар, 23:21 Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса Бизнес, 24 мар, 23:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта Общество, 24 мар, 23:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз

Власти Италии увеличат сумму штрафа за нарушение гражданами карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает телеканал Rai News-24.

«Мы приняли решение повысить размеры штрафов за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые составят от 400 до €3 тыс.», — сказал Конте.

Таким образом, фактически сумма штрафа выросла более чем в 10 раз. Ранее за нарушение карантина взимался штраф в размере €206.

Согласно данным МВД Италии, в стране выявили более 60 тыс. случаев нарушения карантина.

По словам Конте, решение об ограничительных мерах является прерогативой правительства. Он допустил, что на местном руководящем уровне могут приниматься отдельные ужесточения «в рамках общей линии».

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человек. В общей сложности число погибших в Италии достигло 6820 человек. При этом количество выздоровевших возросло на 894 — до 8326 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире коронавирусом заразились более 332 тыс. человек, свыше 14 тыс. умерли. 

Теги: Италия, карантин, коронавирус, штраф
Материалы по теме
В Италии подорожали только акции производителя тестов для коронавируса
Финансы
У главы итальянского Генштаба выявили коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter