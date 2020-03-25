В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз

Власти Италии увеличат сумму штрафа за нарушение гражданами карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает телеканал Rai News-24.

«Мы приняли решение повысить размеры штрафов за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые составят от 400 до €3 тыс.», — сказал Конте.

Таким образом, фактически сумма штрафа выросла более чем в 10 раз. Ранее за нарушение карантина взимался штраф в размере €206.

Согласно данным МВД Италии, в стране выявили более 60 тыс. случаев нарушения карантина.

По словам Конте, решение об ограничительных мерах является прерогативой правительства. Он допустил, что на местном руководящем уровне могут приниматься отдельные ужесточения «в рамках общей линии».

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 743 человек. В общей сложности число погибших в Италии достигло 6820 человек. При этом количество выздоровевших возросло на 894 — до 8326 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире коронавирусом заразились более 332 тыс. человек, свыше 14 тыс. умерли.