Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Элисте ввели режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса Общество, 28 мар, 23:52 В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19 Общество, 28 мар, 23:34 Власти Ростова заявили о четырех очагах крупного пожара около ресторана Общество, 28 мар, 23:27 В Москве ранили ребенка из пневматического оружия Общество, 28 мар, 23:05 Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек Общество, 28 мар, 22:50 «Ювентус» объявил об урезании футболистам зарплаты на €90 млн Спорт, 28 мар, 22:37 У медсестры в Красноярске предварительно выявили коронавирус Общество, 28 мар, 22:31 Миллиардер Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус Общество, 28 мар, 22:26 В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу Общество, 28 мар, 22:10 Клуб НХЛ «Колорадо» объявил о втором заразившемся коронавирусом хоккеисте Спорт, 28 мар, 22:06 Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса Политика, 28 мар, 21:48 Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса Спорт, 28 мар, 21:25 «Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов Бизнес, 28 мар, 20:53 В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина Общество, 28 мар, 20:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Его слова передает ANSA.

За последние сутки было зафиксировано 889 новых смертельных случаев среди пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Борелли отметил, что прирост жертв по сравнению с предыдущим днем снизился — вчера сообщалось о 969 умерших.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

В департаменте заявили о 70 065 инфицированных в стране на данный момент. За сутки их число увеличилось на 3651. Излечившихся от вируса 12 384 человека — 1434 пациента за последние сутки.

Всего с начала эпидемии в Италии заразились 92 472 человека — в эту статистику входят болеющие сейчас, выздоровевшие и умершие.

Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии
Общество

Италия остается самой худшей с точки зрения эпидемиологической обстановки страной в Европе и второй в мире по количеству заболевших COVID-19 в мире после США.

Россия с начала этой недели оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусом.  В Европу Москва отправила 14 военных самолетов с вирусологами, врачебными бригадами, оборудованием и средствами дезинфекции.

27 марта российские специалисты прибыли в город Бергамо — столицу провинции Ломбардия, где самая тяжелая ситуация с коронавирусом — и начали оказывать практическую помощь итальянцам в борьбе с распространением инфекции.

Теги: Италия, жертвы, коронавирус
Материалы по теме
La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Политика
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
Технологии и медиа
Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter