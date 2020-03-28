Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Его слова передает ANSA.

За последние сутки было зафиксировано 889 новых смертельных случаев среди пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Борелли отметил, что прирост жертв по сравнению с предыдущим днем снизился — вчера сообщалось о 969 умерших.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В департаменте заявили о 70 065 инфицированных в стране на данный момент. За сутки их число увеличилось на 3651. Излечившихся от вируса 12 384 человека — 1434 пациента за последние сутки.

Всего с начала эпидемии в Италии заразились 92 472 человека — в эту статистику входят болеющие сейчас, выздоровевшие и умершие.