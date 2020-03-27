Глава британского Минздрава заразился коронавирусом

Мэтт Хэнкок (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, заболевание протекает в легкой форме и почти без симптомов. Он отметил, что соблюдает режим самоизоляции и работает из дома.

Ранее, 25 марта, стало известно о положительном тесте на коронавирус у наследника британского престола принца Чарльза. Представитель королевской резиденции сообщил, что у принца «умеренные» симптомы заболевания.

Кроме того, 27 марта о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, он решил сделать тест на заболевание из-за повышенной температуры и кашля. После получения позитивного диагноза он самоизолировался и продолжил работу из дома.