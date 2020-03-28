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Пандемия коронавируса ,  
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Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.

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По словам юриста, речь идет о принадлежащих Хотину 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. метров. В обращении к президенту Владимиру Путину, на которое ссылается газета, экс-владелец «Югры» указал, что в бизнес-центрах можно разместить госпитали, подразделения Росгвардии и Минобороны или оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В обращении сказано, что объекты можно быстро переоборудовать в медицинские центры и разместить в них более 100 тыс. койкомест. Кроме того, периметр каждого комплекса укреплен, а проходы и выезды имеют КПП.

Бизнес-центры Хотина расположенны в восьми административных округах Москвы. Самыми крупными из них являются «Красный богатырь», «Восточные ворота» и IQ park. По данным «Коммерсанта», недвижимость не находится под арестом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом. Против него заведено два уголовных дела о растрате 290 млрд руб. из банка «Югра». В делах также фигурируют экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.

Теги: коронавирус, Алексей Хотин, «Югра»
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