Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.

По словам юриста, речь идет о принадлежащих Хотину 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. метров. В обращении к президенту Владимиру Путину, на которое ссылается газета, экс-владелец «Югры» указал, что в бизнес-центрах можно разместить госпитали, подразделения Росгвардии и Минобороны или оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В обращении сказано, что объекты можно быстро переоборудовать в медицинские центры и разместить в них более 100 тыс. койкомест. Кроме того, периметр каждого комплекса укреплен, а проходы и выезды имеют КПП.