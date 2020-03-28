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Спецпоезд с вывезенными с Украины россиянами прибыл в Москву

Фото: Державна прикордонна служба України / YouTube

Спецпоезд, организованный для вывоза россиян с Украины и украинцев из России в связи с коронавирусом, прибыл из Киева в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Поезд прибыл на Киевский вокзал. Вечером он отправится обратно в столицу Украины. Специальный поезд № 906/905 следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а сотрудники Роспотребнадзора проводят медицинский осмотр. Продажу билетов осуществляли «Украинские железные дороги».

МИД разъяснил поручение правительства о вывозе украинцев на родину
Общество

Ранее правительство России поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины и украинцев на родину. В кабмине отметили, что будет произведена единовременная перевозка железнодорожным транспортом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В МИД России позже уточнили, что поручение правительства не предполагает депортацию всех украинских граждан. Речь идет о содействии тем, кто желает вернуться в свою страну в связи с распространением коронавируса.

Теги: Украина, поезд, коронавирус
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