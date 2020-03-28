Спецпоезд с вывезенными с Украины россиянами прибыл в Москву

Фото: Державна прикордонна служба України / YouTube

Спецпоезд, организованный для вывоза россиян с Украины и украинцев из России в связи с коронавирусом, прибыл из Киева в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Поезд прибыл на Киевский вокзал. Вечером он отправится обратно в столицу Украины. Специальный поезд № 906/905 следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а сотрудники Роспотребнадзора проводят медицинский осмотр. Продажу билетов осуществляли «Украинские железные дороги».

Ранее правительство России поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать вывоз россиян с Украины и украинцев на родину. В кабмине отметили, что будет произведена единовременная перевозка железнодорожным транспортом.