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Отток машин из Москвы в преддверии выходных увеличился на 15%

Порядка 730 тыс. автомобилистов уехали из Москвы в пятницу, 27 марта, что на 15% больше, чем неделей раньше. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«К 21.00 из Москвы уехали 730 тыс. машин. Это всего на 15% (на 110 тыс. человек) больше, чем в прошлую пятницу», — говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю в период с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россияне, которые планируют отправиться на дачи в период карантина, действующего из-за в целях нераспространения коронавируса COVID-19, могут столкнуться с рядом проблем.

По его словам, люди, уехавшие за город, неправильно восприняли обращение президента России Владимира Путина, который обратился к гражданам с призывом оставаться дома из-за распространения болезни.

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«Это проблема. Этого не надо было делать. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора», — отметил Викулов.

Он также указал на то, что не следует забывать об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов, отметил вирусолог.

По его словам, скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения карантина. По итогам ближайших двух недель ситуация с масштабами заболевания будет ясна, добавил специалист.

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За последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших приходится на Москву, где вирус выявили у 157 человек. В общей сложности в стране заразились коронавирусом 1036 человек, четыре человека умерли. 

Теги: дачи, карантин, коронавирус
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