Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины ФМБА против коронавируса Общество, 23:30 Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию Политика, 22:51 Цукерберг и Гейтс направят $25 млн на борьбу с коронавирусом Бизнес, 22:40 Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю Общество, 22:31 ВОЗ сообщила о 100 тыс. выздоровевших от COVID-19 Общество, 22:30 Умер режиссер Владимир Любомудров Общество, 22:21 Лавров обсудил угрозу распространения коронавируса с главой МИД Китая Общество, 22:15 В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд Технологии и медиа, 22:07 Мадридский «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в Европе Спорт, 21:57 Минобороны опровергло нарушение российским самолетом международных норм Общество, 21:56 Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды Quote, 21:54 Как экономика шеринга переживает последствия пандемии коронавируса Экономика шеринга, 21:42  Собянин попросил москвичей «просидеть дома» всю нерабочую неделю Общество, 21:41 На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Экономика, 21:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

Фото: Евгений Синицин / Xinhua / Global Look Press

В период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой оплаты труда выплатят компенсацию. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков, передает «РИА Новости».

Иванков отметил, что правила выплат компенсаций за нерабочие дни будут определяться в соответствии с локальными нормативными актами работодателя.

Для тех сотрудников, которым придется выйти на работу, повышенная оплата не предусмотрена, указал глава Роструда.

Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных
Общество

По словам Иванкова, речь идет о работниках организаций непрерывного производства, где производственный и технологический цикл не предусматривает остановку. Также это коснется предприятий, деятельность которых в случае приостановки может угрожать безопасности жизни и здоровья людей. Это организации энергетики, водоснабжения, энергоснабжения и другие.

Глава Роструда также указал на то, что нерабочая неделя не коснется организаций, обеспечивающих население транспортными и медицинскими услугами. В их числе — больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и аптеки. Продолжат работу организации сотрудники торговой отрасли, социального обеспечения, а также органы власти, сотрудники СМИ и ряда других отраслей.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю в период с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также глава государства предложил изменить порядок расчета выплат по больничному листу с тем, чтобы ее размер не мог быть ниже размера минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года составляет 12 130 руб.)

По состоянию на 27 марта в число выявленных в России случаев заражения коронавирусом составляет 1036 человек. За сутки в стране выявили 196 случаев заражения. Еще два человека в Москве умерли от заболевания. Общее число жертв в России достигло 4 человек.

Теги: Роструд, выходной, коронавирус
Материалы по теме
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Общество
Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter