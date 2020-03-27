Роструд объяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю

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В период нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля получающие оклад сотрудники могут рассчитывать на его выплату в таком размере, как и в рабочие дни, а работникам со сдельной системой оплаты труда выплатят компенсацию. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков, передает «РИА Новости».

Иванков отметил, что правила выплат компенсаций за нерабочие дни будут определяться в соответствии с локальными нормативными актами работодателя.

Для тех сотрудников, которым придется выйти на работу, повышенная оплата не предусмотрена, указал глава Роструда.

По словам Иванкова, речь идет о работниках организаций непрерывного производства, где производственный и технологический цикл не предусматривает остановку. Также это коснется предприятий, деятельность которых в случае приостановки может угрожать безопасности жизни и здоровья людей. Это организации энергетики, водоснабжения, энергоснабжения и другие.