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Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта

В России за сутки обнаружили 182 случая заражения коронавирусом, в мире больны более полумиллиона человек, главное — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 25 марта число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тыс. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных — 510 тыс., 120,9 тыс. человек выздоровели.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остается материковый Китай (81 782), на втором месте — Италия (80 539), на третьем — США (75 233). Больше всего погибших от коронавируса — в Италии (8156), Испании (4145) и Китае (3291).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 22 993 человека.

Ситуация в России

  • В России, согласно последним официальным данным, число зараженных — 840, 546 случаев заражения зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области и 26 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 182 случая заражения, девять человек выписаны.
  • Правительство обратилось в Госдуму с предложением предоставить ему право вводить на всей территории России режим чрезвычайной ситуации. Само понятие ЧС предлагается расширить: в него включат распространение опасного заболевания.
  • Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой ужесточили меры противодействия инфекции. В городе также будет запрещена работа кафе и ресторанов, общественных площадок и непродовольственных магазинов. Крупнейшие парки города будут закрыты. Режим сдерживания в Петербурге оказался даже жестче, чем в Москве, — под запрет попало посещение религиозных учреждений. В столице власти лишь рекомендовали такую меру.
  • На выходной неделе банки перейдут в режим работы, аналогичный новогоднему. Прием граждан прекращает МВД.

Ситуация в других странах
  • «Большая двадцатка» провела первый в истории виртуальный саммит. В видеорежиме руководители 20 стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом. По итогам государства договорились о координации единого плана действий по противодействию инфекции, обмене информацией и медицинским оборудованием. Владимир Путин предложил объявить мораторий на введение санкций против стран, пострадавших от пандемии.
  • В Казахстане еще сильнее ужесточили карантинные меры. Теперь в Нур-Султане и Алма-Ате на улицах запрещено собираться группами больше, чем по три человека. Все общественные зоны, включая парки и набережные, закрыты.
  • В США на фоне пандемии число заявок на пособие по безработице побило продержавшийся почти 40 лет рекорд 1982 года. С заявлениями на получение пособия обратились 3,28 млн американцев.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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