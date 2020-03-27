Пандемия коронавируса , 27 мар, 00:29
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта
В России за сутки обнаружили 182 случая заражения коронавирусом, в мире больны более полумиллиона человек, главное — в обзоре РБК
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Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 25 марта число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тыс. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных — 510 тыс., 120,9 тыс. человек выздоровели.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остается материковый Китай (81 782), на втором месте — Италия (80 539), на третьем — США (75 233). Больше всего погибших от коронавируса — в Италии (8156), Испании (4145) и Китае (3291).