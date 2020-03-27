Лавров обсудил угрозу распространения коронавируса с главой МИД Китая

Ван И и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили по телефону распространение коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Политики отметили, что принимаемые в обеих странах меры по сдерживанию пандемии эффективны, и высоко оценили обмен опытом по борьбе с новым коронавирусом.

«Министры констатировали, что в современных условиях пандемии Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое партнерство», — прокомментировала разговор официальный представитель МИД Мария Захарова.

По данным университета Джонса Хопкинса на 27 марта, Китай, где впервые зарегистрировали вспышку нового коронавируса, опустился на третье место по количеству заболевших. В КНР зарегистрировали всего 81 897 тыс. зараженных. Россия находится в этом списке на 38 месте с 1036 заболевших. На первом месте в мире по числу заболевших COVID-19 оказались США, где коронавирусной инфекцией заразились уже 94 238 тыс. человек.