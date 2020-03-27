Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ возвращение российских туристов домой

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Главы внешнеполитических ведомств России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили вывоз из ОАЭ на родину россиян, которые не смогли вернуться домой из-за ограничения авиаперевозок в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении.

Также Лавров обсудил ситуацию с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщили в российском ведомстве. Беседа также была посвящена возвращению граждан обеих стран на родину и координации борьбы с пандемией.



26 марта власти ОАЭ разрешили пяти авиакомпаниям вывезти из страны российских туристов. Разрешение получили «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly. 25 марта ОАЭ аннулировали разрешение на рейс авиакомпании «Победа». Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что в дубайском аэропорту остались около 200 граждан России, причем там прекратили работу все магазины и кафе.