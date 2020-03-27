Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель из-за введенной президентом России нерабочей недели, говорится в сообщении пресс-службы ПФР, поступившем в РБК.

«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель», — уточняется в сообщении.

Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты к 75-летию Победы также раньше срока. Общая сумма выплат составила 17,7 млрд руб. Всего Пенсионный фонд досрочно перечислил 469,2 млрд руб.