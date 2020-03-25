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Пандемия коронавируса ,  
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BlaBlaCar посоветовал клиентам отказаться от использования сервиса

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar посоветовал пользователям отказаться от совместных поездок и использования платформы из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в письме генерального директора компании Николаса Брюссона, поступившем в РБК.

Гендиректор отметил, что в связи со сложившейся ситуацией сейчас «не время для путешествий». По его словам, в настоящий момент важно следовать государственным предписаниям и сохранять «социальное дистанцирование».

«Использование платформы BlaBlaCar допустимо только в исключительных случаях, когда это действительно необходимо», — пояснил он.

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Сервис BlaBlaCar продолжит работать, чтобы им можно было воспользоваться в крайне необходимых случаях. Среди таких Брюссон перечислил поездки медицинских работников или сотрудников продуктовых магазинов.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. Им пользуется более 85 млн человек, более 25 млн пользователей находятся в России, где платформу запустили в 2014 году.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции РЖД приостановили 25 марта часть внутренних рейсов, в том числе по направлению Москва — Санкт-Петербург. Причина — в резком сокращении количества пассажиров.

Теги: коронавирус, карантин, BlaBlaCar
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