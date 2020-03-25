Защита Соколова будет просить о переводе историка под домашний арест

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет просить суд о домашнем аресте для историка. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Защита будет ходатайствовать об избрании домашнего ареста по адресу жительства родителей, поскольку его престарелые отец и мать тяжело больны и требуют постоянного ухода», — сказал он.

Почуев отметил, что домашний арест — это единственная возможность для Соколова помочь своим родителям, так как в их семье больше никого не осталось. Адвокат уточнил, что, скорее всего, это также последняя возможность для историка увидеться с семьей.

Защита также будет просить сделать заседание закрытым, чтобы сохранить тайну личной жизни Соколова, сообщил Почуев. По словам юриста, судебное заседание о продлении меры пресечения пройдет 27 марта. Почуев рассказал, что Соколов будет участвовать в нем, вероятно, по видеосвязи.