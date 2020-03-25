Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Навка объяснила перечисление денег не участвовавшему в ее шоу чиновнику Спорт, 19:37 В Москве от коронавируса вылечили 15 человек Общество, 19:35 Туроператоры оценили потери от закрытия границ в 37 млрд руб. Бизнес, 19:30 Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Бизнес, 19:29 В Москве умерли два пациента с коронавирусом Общество, 19:21 Защита Соколова будет просить о переводе историка под домашний арест Общество, 19:20 Дума проведет пленарные заседания для обсуждения поручений Путина Общество, 19:18 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 19:18 Гендиректор «Рокетбанка» покинула пост Финансы, 19:06 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:55 Еда, миксология и эмоции: как технологии раскрывают грани вкуса Партнерский материал, 18:48 Сбербанк перенесет платежи по кредитам пострадавших от вируса компаний Финансы, 18:40 Федерер пожертвовал $1 млн нуждающимся семьям в Швейцарии Спорт, 18:38 Медицинские разработки: микрочип от зависимостей и медкарта в смартфоне Pro, 18:36
Общество ,  
0 

Защита Соколова будет просить о переводе историка под домашний арест

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет просить суд о домашнем аресте для историка. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Защита будет ходатайствовать об избрании домашнего ареста по адресу жительства родителей, поскольку его престарелые отец и мать тяжело больны и требуют постоянного ухода», — сказал он.

Почуев отметил, что домашний арест — это единственная возможность для Соколова помочь своим родителям, так как в их семье больше никого не осталось. Адвокат уточнил, что, скорее всего, это также последняя возможность для историка увидеться с семьей.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Общество

Защита также будет просить сделать заседание закрытым, чтобы сохранить тайну личной жизни Соколова, сообщил Почуев. По словам юриста, судебное заседание о продлении меры пресечения пройдет 27 марта. Почуев рассказал, что Соколов будет участвовать в нем, вероятно, по видеосвязи.

Адвокат заявил, что считает это допустимым только в том случае, если бывшему доценту обеспечат возможность следить за заседанием, конфиденциально общаться с юристом и быть услышанным без технических помех. По его мнению, «в современных реалиях применения ВКС» в судах выполнить все эти условия практически невозможно.

Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Олега Соколова обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и убийстве (ч. 1. ст. 105 УК). Историка задержали в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге рюкзак с отрезанными женскими руками. Он признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях. Соколов находится в московском СИЗО «Бутырка». В декабре прошлого года суд продлил его арест до начала апреля.

Теги: новости РБК, убийство, домашний арест
Материалы по теме
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Общество
Суд продлил арест экс-доценту СПбГУ Соколову
Общество
Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter