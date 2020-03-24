Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд Петербурга

Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Уголовное дело историка Олега Соколова поступило в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

«Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты», — уточняется в сообщении.

Олега Соколова, бывшего доцента СПбГУ, обвиняют в убийстве аспирантки этого университета Анастасии Ещенко. По данным следствия, ночью 8 ноября прошлого года мужчина в своей квартире несколько раз выстрелил в девушку из охотничьего карабина на почве ревности. Чтобы спрятать тело, Соколов расчленил его и попытался утопить в реке Мойка.

СК сообщил 18 марта о завершении расследования по делу историка. Соколов признал вину.