Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Встреча с представителями предпринимательского сообщества (Фото: kremlin.ru)

Правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за последствий распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями. Его подлинность изданию подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник.

Источник РБК сообщил, что такой список действительно составлен и «обсуждается в кулуарах». Вероятнее всего, его завтра утвердят на заседании правительства, уточнил собеседник.

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки. Кроме того, самыми пострадавшими признали организации дополнительного образования, сферу выставок и конференций, а также отрасль бытовых услуг.

Именно попавшим в список отраслям правительство планирует оказать поддержку в первую очередь, пишет Forbes.