«Роскосмос» допустил изменение плана пусков из-за ситуации в Европе

Космодром Байконур (Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Getty Images)

План запуска российских ракет-носителей в 2020 году может измениться из-за остановки производства спутников в Европе, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет 27 и 28 марта совещания в режиме видеоконференций. Одно из них связано с корректировкой планов пусков на 2020 год из-за остановки производств полезных нагрузок на европейских предприятиях, уточняется в сообщении.

Отмечается, что в апреле запланировано два пуска с космодрома Байконур, а также возвращение международного экипажа с МКС. В связи с этим 270 специалистов, занятые на этих мероприятиях, пройдут тесты на коронавирус.

В декабре 2019 года «Роскосмос» собирался удвоить количество запусков в 2020 году и отправить в космос около 50 ракет. За 2019 год Россия произвела 25 запусков.