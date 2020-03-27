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«Роскосмос» допустил изменение плана пусков из-за ситуации в Европе

Космодром Байконур (Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Getty Images)

План запуска российских ракет-носителей в 2020 году может измениться из-за остановки производства спутников в Европе, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет 27 и 28 марта совещания в режиме видеоконференций. Одно из них связано с корректировкой планов пусков на 2020 год из-за остановки производств полезных нагрузок на европейских предприятиях, уточняется в сообщении.

Отмечается, что в апреле запланировано два пуска с космодрома Байконур, а также возвращение международного экипажа с МКС. В связи с этим 270 специалистов, занятые на этих мероприятиях, пройдут тесты на коронавирус.

Рогозин сдал тест на коронавирус
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В декабре 2019 года «Роскосмос» собирался удвоить количество запусков в 2020 году и отправить в космос около 50 ракет. За 2019 год Россия произвела 25 запусков.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, «Роскосмос», отложенный запуск
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