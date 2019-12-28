«Роскосмос» сообщил о планах удвоить число запусков в 2020 году

В 2020 году Россия должна запустить порядка 50 ракет. Эти планы озвучил «Роскосмос». В этом году план запусков, озвученный Дмитрием Рогозиным, удалось выполнить только наполовину

Запуск «Союза» с космодрома Куру (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В 2020 году «Роскосмос» планирует удвоить число космических запусков по сравнению с 2019 годом. Об этом было сказано в ролике «Космические итоги года», вышедшем на официальном YouTube-канале «Роскосмоса».

«В честь праздника немного приоткроем космические карты: на следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — сообщил ведущий программы.

В 2019 году Россия запустила 25 ракет-носителей. При этом в начале 2019 года Дмитрий Рогозин сообщал о планах провести 45 космических запусков. 1 августа Рогозин сократил план до 40 запусков, но и он не был исполнен.

В декабре вице-премьер Юрий Борисов критически оценил состояние ракетно-космической отрасли в России. «Среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Это уже плюс», — сказал Борисов, отмечая, что план запусков был выполнен чуть больше чем на 50%.