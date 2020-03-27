Москвичей предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за антициклона

Ранее стало известно, что теплая погода в столице закончится вместе с текущей неделей. Специалисты центра погоды «Фобос» ожидают, что с вечера 29 марта московская погода начнет меняться в сторону похолодания.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин попросил граждан не выходить из дома как в ближайшие выходные, так и во время следующей нерабочей недели. Он объяснил это опасностью заразиться коронавирусом нового типа в общественных местах.

26 марта во время обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о длинных выходных с 28 марта по 5 апреля.