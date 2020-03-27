Москвичей предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за антициклона
Антициклон в Москве может повысить уровень загрязнения воздуха, из-за чего ближайшие выходные экологи посоветовали провести дома, говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.
«Сейчас Москва оказалась под влиянием антициклона, и его влияние усиливается: нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается», — сказал Бирюков.
Такие условия мешают естественному очищению воздуха города. В результате могут появиться неприятные запахи, а загрязнение атмосферы кратковременно повысится, отметил он.
Неблагоприятные условия могут сохраняться с пятницы 27 марта по воскресенье 29 марта. Это время рекомендуется провести дома, особенно тем, кто страдает аллергией, отметил Бирюков. По словам заммэра, в Московском регионе уже зацвели растения-аллергены, присутствие этих компонентов в воздухе в условиях плохого рассеивания может негативно сказаться на самочувствии. Кроме того, в Центральном федеральном округе начали фиксировать лесные пожары.