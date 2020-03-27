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Москвичей предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за антициклона

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Антициклон в Москве может повысить уровень загрязнения воздуха, из-за чего ближайшие выходные экологи посоветовали провести дома, говорится в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.

«Сейчас Москва оказалась под влиянием антициклона, и его влияние усиливается: нет осадков, стихает ветер, температура воздуха повышается», — сказал Бирюков.

Такие условия мешают естественному очищению воздуха города. В результате могут появиться неприятные запахи, а загрязнение атмосферы кратковременно повысится, отметил он.

Неблагоприятные условия могут сохраняться с пятницы 27 марта по воскресенье 29 марта. Это время рекомендуется провести дома, особенно тем, кто страдает аллергией, отметил Бирюков. По словам заммэра, в Московском регионе уже зацвели растения-аллергены, присутствие этих компонентов в воздухе в условиях плохого рассеивания может негативно сказаться на самочувствии. Кроме того, в Центральном федеральном округе начали фиксировать лесные пожары.

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Ранее стало известно, что теплая погода в столице закончится вместе с текущей неделей. Специалисты центра погоды «Фобос» ожидают, что с вечера 29 марта московская погода начнет меняться в сторону похолодания.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин попросил граждан не выходить из дома как в ближайшие выходные, так и во время следующей нерабочей недели. Он объяснил это опасностью заразиться коронавирусом нового типа в общественных местах.

26 марта во время обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о длинных выходных с 28 марта по 5 апреля.

Теги: Москва, погода, предупреждение, воздух, загрязнение воздуха
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