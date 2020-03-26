Синоптики назвали сроки сохранения теплой погоды в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Характерная для третьей декады апреля теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели, а затем придет похолодание. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже сегодня мы ожидаем в центре Москвы плюс 13–15 градусов, солнечно, без осадков», — сказал Леус. По его словам, это температурное значение близко к рекорду для сегодняшнего дня, который был установлен 26 марта 1973 года и составляет плюс 15,1 градусов.

В четверг 27 марта в столице будет плюс 12–14 градусов, а в субботу воздух может прогреться до плюс 16 градусов, уточнил синоптик.

Леус отметил, что погода начнет меняться вечером в воскресенье, когда станет больше облаков и местами пройдут небольшие дожди. «В ночь на понедельник столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, нас ждет преимущественно облачная погода с осадками в виде дождей, переходящих мокрый снег», — рассказал он. До середины следующей недели в Москве будет прохладно с морозами по ночам до минус 5 градусов, уточнил Леус.