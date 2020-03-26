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Синоптики назвали сроки сохранения теплой погоды в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Характерная для третьей декады апреля теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели, а затем придет похолодание. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже сегодня мы ожидаем в центре Москвы плюс 13–15 градусов, солнечно, без осадков», — сказал Леус. По его словам, это температурное значение близко к рекорду для сегодняшнего дня, который был установлен 26 марта 1973 года и составляет плюс 15,1 градусов.

В четверг 27 марта в столице будет плюс 12–14 градусов, а в субботу воздух может прогреться до плюс 16 градусов, уточнил синоптик.

Леус отметил, что погода начнет меняться вечером в воскресенье, когда станет больше облаков и местами пройдут небольшие дожди. «В ночь на понедельник столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, нас ждет преимущественно облачная погода с осадками в виде дождей, переходящих мокрый снег», — рассказал он. До середины следующей недели в Москве будет прохладно с морозами по ночам до минус 5 градусов, уточнил Леус.

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О похолодании с начала следующей недели также сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, начиная с понедельника температура будет около плюс 5 градусов. «Это означает, что не наступает жуткий холод, а температура просто придет в свою норму», — отметил он.

Кроме того, в первой половине недели установится «болотистое» барическое поле, рассказал Вильфанд. «Барическое поле — поле давления — это основа основ прогнозов. Так вот, когда резкое и значительное изменение давления на небольшом пространстве, вот тогда хорошо выраженное образование: либо циклоны, либо антициклоны, либо ложбины резкого давления, либо гребни высокого давления. А когда вот поле размытое, примерно одно и то же давление на большом участке — вот это тогда «болотистое» барическое поле. Вот в этом смысле и понимать нужно», — пояснил Вильфанд.

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Ранее Вильфанд сообщил, что температура этой весной и предстоящим летом в России будет около нормы или немного выше. Он отметил, что в апреле ожидается избыток осадков на юге европейской части страны.

Теги: погода, Москва, новости РБК
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