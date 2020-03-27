Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране отменят VIP-палаты для чиновников. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют. «У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан. По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет.

«Возможно, тогда поймете, как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — сказал он.