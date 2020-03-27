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Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране отменят VIP-палаты для чиновников. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют. «У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан. По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет.

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«Возможно, тогда поймете, как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — сказал он.

Зеленский добавил, что исключения также не будут делать ни для него самого, ни для премьер-министра и председателя Верховной рады. Глава государства рекомендовал руководителям медицинских учреждений «не превращаться в отельеров», не продавать палаты и не оборудовать ординаторские для того, чтобы там разместить «каких-то «шишек». «Иначе будут санкции», — подытожил он.

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По данным Минздрава Украины на 26 марта, в стране зафиксировали 156 случаев заражения новым коронавирусом, 5 человек умерли и одного пациента уже выписали. Правительство ввело на Украине режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Украина, коронавирус, Владимир Зеленский
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