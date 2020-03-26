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Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции приведет к более масштабным потрясениям, чем мировой финансовый кризис 2008–2009 годов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), который прошел в формате видеоконференции. Стенограмма речи президента опубликована на сайте Кремля.

Вызванный коронавирусом кризис будет иметь долгосрочные последствия для глобального развития, отметил Путин. Ключевым риском будет безработица, «пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года». Именно динамика безработицы будет отражать эффективность антикризисных мер, уточнил президент.

Путин констатировал, что нынешний кризис отягощают торговые войны и санкции. По его словам, мировые лидеры должны избавиться «от всяческой политической шелухи», когда речь идет о таком гуманитарном вопросе, как жизнь и смерть людей.

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Саммит «Группы двадцати» (G20) прошел ранее 26 марта. По итогам встречи в видеоформате стороны приняли итоговое заявление, в котором выразили готовность координировать меры в финансовой сфере и сфере здравоохранения, а также предоставить помощь всем нуждающимся в ней странам. Стороны договорились обмениваться точной информацией о заболевании, а также делиться материалами и данными исследований.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превышает 414 тыс. человек. В России зафиксировали 840 случаев заболевания.

Теги: коронавирус, саммит, Владимир Путин
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