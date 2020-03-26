Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 25 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 414 тыс. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных — 472 тыс., 114,9 тыс. человек выздоровели.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остается материковый Китай (81 782), на втором месте — Италия (74 386), на третьем — США (69 197). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (7503), Испании (3647) и Китае (3169).
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Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 21 313 человек.