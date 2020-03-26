Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
Шлеменко ответил на оскорбление Александра Емельяненко Спорт, 14:19 Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат Финансы, 14:18 Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо Общество, 14:07 Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день Бизнес, 13:57 ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин Общество, 13:57 Бесконечно неопределенное будущее: что нас ждет через десятки и сотни лет Футурология, 13:53  «Аэрофлот» сообщил о снижении перевозок пассажиров в январе—феврале Бизнес, 13:53 Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России Общество, 13:40 Бывший президент голландского футбольного клуба умер от COVID-19 Спорт, 13:37 Как перестать работать с плохими поставщиками и платить за них налоги Pro, 13:37  Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля Экономика, 13:35 «Сказали, положительный тест». Рассказ пациентки Стиль, 13:29 За четвёртый квартал 2019 года «МегаФон» нарастил выручку на 5,4% Пресс-релиз, 13:21 Нам здесь жить: как меняются отношения человека и природы Зеленая экономика, 13:14 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта

В России за сутки обнаружили 182 случая заражения коронавирусом, двое пожилых пациентов с COVID-19 умерли, следующая неделя объявлена нерабочей, Главное — в обзоре РБК
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 25 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 414 тыс. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных — 472 тыс., 114,9 тыс. человек выздоровели.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остается материковый Китай (81 782), на втором месте — Италия (74 386), на третьем — США (69 197). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (7503), Испании (3647) и Китае (3169).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 21 313 человек.

Ситуация в России

  • В России, согласно последним официальным данным, число зараженных — 840, 546 случаев заражения зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области и 26 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 182 случая заражения, девять человек выписаны.
  • Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, длинные выходные не затронут лишь предприятия, занятые в борьбе с пандемией, больницы, аптеки, организации, обеспечивающие население жизненно важными товарами. Президент сообщил о принятии мер для преодоления кризиса: будут расширены льготы для населения, семей с детьми, малому и среднему бизнесу предоставят дополнительную поддержку.
  • Регионам рекомендовано закрыть все увеселительные и развлекательные заведения, а также приостановить оказание таких услуг в парках.
  • В Москве во время длинных выходных не будут работать торговые центры, кафе, рестораны, непродуктовые магазины, парикмахерские, закроются центральные парки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. «У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот, в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал градоначальник.
  • В Москве умерли два пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Умершие — пожилые люди 88 и 73 лет.

Ситуация в других странах
  • ООН запускает программу помощи бедным странам в борьбе с пандемией. В рамках плана планируется построить «воздушные мосты» со странами Африки, Азии и Латинской Америки, которые помогут ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19. На реализацию плана нужно не менее $2 млрд.

  • Коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз, наследник британского престола. Он отправлен на карантин, королевская семья сообщила, что у него «умеренные» симптомы заболевания.

  • На Украине по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации, он продлится по меньшей мере до 24 апреля. С 27 марта все авиационное и железнодорожное сообщение с другими странами будет прекращено.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter