ЦУМ прекратит работу до 5 апреля из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ЦУМ будет закрыт с 28 марта по 5 апреля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы универмага.

Отмечается, что интернет-магазин ЦУМа продолжит работу в штатном режиме и с 26 марта все онлайн-заказы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут доставлены бесплатно.

В пресс-службе ГУМа отказались комментировать РБК возможность временного закрытия. «Не могу комментировать это. Мы будем действовать в соответствии с федеральными и городскими постановлениями», — сообщили в пресс-службе универмага.