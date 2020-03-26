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ЦУМ прекратит работу до 5 апреля из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

ЦУМ будет закрыт с 28 марта по 5 апреля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы универмага.

Отмечается, что интернет-магазин ЦУМа продолжит работу в штатном режиме и с 26 марта все онлайн-заказы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге будут доставлены бесплатно.

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В пресс-службе ГУМа отказались комментировать РБК возможность временного закрытия. «Не могу комментировать это. Мы будем действовать в соответствии с федеральными и городскими постановлениями», — сообщили в пресс-службе универмага.

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Кроме того, работу в Москве до 5 апреля прекратят торговые центры «Корпорации А.Н.Д», входящей в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «РИА Новости». Уточняется, что речь идет о центрах «Калейдоскоп», «Фестиваль», «Калужский» и «Петровский». Также закрыты будут непродовольственные магазины, предприятия общепита и салоны в торговых центрах «Вегас Каширское», «Вегас Кунцево», «Вегас Мякинино», «Крокус Сити Молл», отмечает агентство.

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Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. В Москве и Московской области на этот период закроют все непродовольственные магазины, рестораны и кафе. «Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин, попросив всех жителей столицы находиться дома.

Теги: ЦУМ, Москва, коронавирус, новости РБК
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