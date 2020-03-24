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Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России. Трансляцию вел ТАСС.

По словам Вильфанда, в апреле температуры выше нормы ожидаются в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На европейской части России температурный фон будет около и чуть выше нормы. На юге европейской части страны может быть избыток осадков, а на юге Восточной Сибири — дефицит.

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В мае в столичном регионе, в западных регионах Центрального федерального округа, в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии ожидается температура выше нормы. В июне в среднем по стране также прогнозируется температура около и чуть выше нормы, а на западе европейской части России ожидается дефицит осадков.

В июле температура практически по всей стране будет около нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири может быть и ниже. В августе температура также будет около и чуть выше нормы. По словам Вильфанда, этот месяц будет теплым и не очень дождливым.

Говоря о сентябре, Вильфанд заявил, что этот месяц будет неоднородным по температуре. Синоптик отметил, что пока нельзя точно сказать, ожидается ли «бабье лето», однако в последние годы такие периоды потепления на европейской части страны отмечалось регулярно.

Ранее Вильфанд сообщил, что дневные температуры в Москве к концу недели могут достигнуть показателя до плюс 15 градусов. По его словам, после вторника температура начнет возрастать на три градуса с каждым днем.

Теги: погода, Гидрометцент, весна, лето
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