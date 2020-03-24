Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России. Трансляцию вел ТАСС.

По словам Вильфанда, в апреле температуры выше нормы ожидаются в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На европейской части России температурный фон будет около и чуть выше нормы. На юге европейской части страны может быть избыток осадков, а на юге Восточной Сибири — дефицит.

В мае в столичном регионе, в западных регионах Центрального федерального округа, в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии ожидается температура выше нормы. В июне в среднем по стране также прогнозируется температура около и чуть выше нормы, а на западе европейской части России ожидается дефицит осадков.

В июле температура практически по всей стране будет около нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири может быть и ниже. В августе температура также будет около и чуть выше нормы. По словам Вильфанда, этот месяц будет теплым и не очень дождливым.