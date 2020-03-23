Синоптики пообещали жителям Москвы потепление до плюс 15 градусов

(Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Дневные температуры в столице к концу недели могут достигнуть показателя до плюс 15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в начале недели днем будет около нуля, поскольку в европейской части России будет царить холодный антициклон, однако после вторника температура начнет возрастать на три градуса с каждым днем.

По словам Вильфанда, уже в четверг днем воздух может прогреться до плюс 10-12 градусов. «И дальше мы будем перемещаться в теплую область того антициклона», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что температура на текущей неделе в Москве будет превышать многолетние значения на 6–8 градусов. По его словам, к пятнице температура может достигнуть показателя до плюс 11–16 градусов. При этом, указал Леус, ночью на неделе будет сохраняться низкая температура — до минус 5 градусов — и только к четвергу ночью будет выше нуля.