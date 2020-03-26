Минздрав порекомендовал врачам выписывать рецепты на максимальный срок

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Минздрав России порекомендовал медицинским работникам выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия, а также обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями, сообщили РБК в ведомстве.

В ведомстве объяснили, что рецепты с максимально возможным сроком действия позволят пациентам сократить число визитов в поликлиники.

Также Минздрав подчеркнул необходимость создания условий для соблюдения режима самоизоляции амбулаторными пациентами. Поэтому медицинским работникам порекомендовали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями, вместо того чтобы приглашать их на прием. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать на дом врача или скорую помощь.

Ранее Минздрав направил в регионы письмо, в котором попросил всех медработников в течение трех дней пройти онлайн-курсы, посвященные коронавирусу. Таким образом, врачи неинфекционного профиля смогут быть задействованы в борьбе с эпидемией.