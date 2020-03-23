Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе

Минздрав направил в регионы письмо, в котором просит всех медработников в течение трех дней пройти образовательные курсы, посвященные коронавирусу. Ведомство обосновало это высокой социальной значимостью

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой. Письмо (есть у РБК) было направлено 20 марта в Северо-Западный, Уральский, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа. Срок его исполнения 23 марта.

Интерактивные модули были разработаны Минздравом совместно с профильными главными внештатными специалистами, говорится в письме. Всего медицинские работники должны освоить два модуля: это «COVID-19: Пневмонии и вирусные положения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому».

Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского образования Минздрава. Сделать это, сказано в письме, нужно медицинским работникам всех специальностей до 23 марта. Это обосновывается высокой социальной значимостью.

Врачи двух крупных медучреждений федерального подчинения, расположенных в Москве, также сообщили РБК, что получили задачу пройти модули.

Корреспонденту РБК не удалось ознакомиться с содержанием курсов, так как для этого необходимо состоять в федеральном регистре медицинских работников.