Песков сообщил об отсутствии решений о продлении нерабочей недели

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванько / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решений для продлений длинных выходных на следующей неделе, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент никаких решений нет», — заявил Песков. По его словам, накануне президент Владимир Путин назвал конкретные даты. «Пока никаких оснований для предположений у нас нет», — добавил он.

Накануне Путин объявил во время обращения к гражданам страны неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Принятая мера должна сдержать распространение коронавирусной инфекции на территории России. При этом банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт и органы власти продолжат работу.

В Совфеде указывали, что длина майских или новогодних праздников, вероятнее всего, не изменится в связи с новой нерабочей неделей.