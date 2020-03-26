Число заболевших COVID-19 в Якутии выросло до 14 человек

В Якутии число заразившихся коронавирусом нового типа выросло до 14 человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу республики Айсена Николаева.

По его словам, в четверг лаборатория новосибирского центра «Вектор» подтвердила четыре анализа, по которым в начале недели якутские врачи дали предварительное положительное заключение.

Николаев отметил, что все четыре новых случая входят в число контактов первых семи заболевших коронавирусной инфекцией.

В республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирус сообщили, что все пациенты изолированы в инфекционной больнице Якутска. Все контакты этих лиц были установлены. 274 человека из их числа уже сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат.