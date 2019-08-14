Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В шестистраничном рукописном письме, адресованном некоему «Алану», Таррант описывает свои впечатления от своей состоявшейся в 2015 году поездки в Россию и предупреждает о грядущем «великом конфликте».

Новозеландский министр по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис выразил уверенность, что письмо Тарранта не должно было попасть на волю. Вместе с тем Дэвис отметил, что, в соответствии с законодательством, все заключенные в Новой Зеландии обладают правами, в число которых входит право отправлять и получать письма. Министр обещал впредь не допускать схожих ситуаций. В Управлении исправительных учреждений заявили, что законодательство позволяет ограничивать отправку писем заключенными лишь в «очень ограниченном» количестве случаев.

В марте 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линдвуд Масджид в городе Крайстчерче на востоке Новой Зеландии. В результате атаки погиб 51 человек, еще десятки получили ранения. Во время нападения он вел трансляцию происходящего на своей странице в Facebook. Сам Таррант признать вину отказался. Перед нападением он опубликовал манифест, в котором заявил о негативном отношении к мигрантам и другим расам.