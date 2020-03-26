Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

Студенты российских государственных вузов с 28 марта будут отправлены на внеочередные каникулы в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

Соответствующее распоряжение подписал глава министерства Валерий Фальков. Каникулы продлятся до 5 апреля. Они предусмотрены для всех вузов, находящихся в ведении министерства. Для частных учебных заведений каникулы носят рекомендательный характер.

Ранее 25 марта президент Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил следующую неделю нерабочей из-за распространения COVID-19.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — заявил глава государства.