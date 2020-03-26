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Пандемия коронавируса ,  
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Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

Студенты российских государственных вузов с 28 марта будут отправлены на внеочередные каникулы в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

Соответствующее распоряжение подписал глава министерства Валерий Фальков. Каникулы продлятся до 5 апреля. Они предусмотрены для всех вузов, находящихся в ведении министерства. Для частных учебных заведений каникулы носят рекомендательный характер.

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Ранее 25 марта президент Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил следующую неделю нерабочей из-за распространения COVID-19.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — заявил глава государства.

Позже Путин подписал соответствующий указ. В нем обозначены категории работников, которых не коснутся длинные выходные. Это сотрудники аптек и медицинских организаций, работники продовольственных магазинов, неотложных и экстренных служб, ремонтники и сотрудники непрерывно действующих организаций.

Теги: каникулы, вузы, студенты, коронавирус
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