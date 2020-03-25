Юристы оценили идею приравнять нарушение карантина к терроризму

Идея приравнять нарушение карантина к терроризму, которую высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, может столкнуться с проблемами. Об этом РБК заявили эксперты в области права.

Как заявила РБК адвокат Национальной юридической службы «Амулекс» Любовь Шебанова, если нарушитель не стремится к дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, не пытается повлиять на их решения, то нарушение эпидемиологического режима не может быть признано террористическим актом.

«Мы все знаем, что при теракте причастные к нему группировки обязательно заявляют о своих целях, что и дает повод причислить их к террористам», — сказала Шебанова.

При этом, по ее мнению, для признания вины нарушителя необязательно нужно будет нарушение официального предписания о необходимости соблюдения карантина. «Практически каждый гражданин нашей страны оповещен, в том числе и из СМИ, о мерах безопасности», — пояснила Шебанова.