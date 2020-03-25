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Юристы оценили идею приравнять нарушение карантина к терроризму

Идея приравнять нарушение карантина к терроризму, которую высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, может столкнуться с проблемами. Об этом РБК заявили эксперты в области права.

Как заявила РБК адвокат Национальной юридической службы «Амулекс» Любовь Шебанова, если нарушитель не стремится к дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, не пытается повлиять на их решения, то нарушение эпидемиологического режима не может быть признано террористическим актом.

«Мы все знаем, что при теракте причастные к нему группировки обязательно заявляют о своих целях, что и дает повод причислить их к террористам», — сказала Шебанова.

При этом, по ее мнению, для признания вины нарушителя необязательно нужно будет нарушение официального предписания о необходимости соблюдения карантина. «Практически каждый гражданин нашей страны оповещен, в том числе и из СМИ, о мерах безопасности», — пояснила Шебанова.

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Партнер КА Pen & Paper Екатерина Тягай в беседе с РБК пояснила, что у правоохранительных органов могут возникнуть проблемы с установлением связи между массовым заболеванием людей и смертями от болезни и нарушением карантина конкретным человеком.

«Это может повлечь незаконные преследования», — заявила она, добавив, что есть четкое определение терроризма, диверсии и хулиганства. По ее мнению, умышленное распространение вируса не попадает под эти статьи. И логичнее было бы ужесточить ответственность по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Тягай считает, что обязанность соблюдать карантин и изолироваться на две недели может быть установлена только специальным актом органа власти.

«Только при наличии постановления гражданину запрещается нарушать карантин. Если человек нарушит режим, это будет установлено Роспотребнадзором, он может быть наказан штрафом. Вероятно, чиновникам такая ответственность кажется незначительной, что и вызвало срочное обсуждение возможных поправок в уголовное законодательство», — добавила Тягай.

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«Высказывания Крашенинникова могут породить непонятное нелогичное правоприменение», — заявил РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

По его словам, уголовный кодекс нельзя применять так вольно, необходима единообразная правовая логика.

Как заявил ранее Павел Крашенинников, уголовное наказание по ст. 236 УК РФ будет применяться, только если нарушение карантина и последующая смерть людей произошли по неосторожности. Если же человек поступал умышленно, то к нему должны применяться более тяжкие статьи — 205, 213, 281 УК (терорризм, хулиганство, диверсия), уверен глава думского комитета.

25 марта на фоне распространения коронавируса в России в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект об уголовном наказании за нарушение условий карантина. Максимальным наказанием за эти действия должно стать лишение свободы сроком до семи лет — если действия нарушителя повлекли смерть двух и более человек.

Теги: коронавирус, терроризм, карантин, новости РБК
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