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Дума проведет пленарные заседания для обсуждения поручений Путина

Фото: Олег Яковлев / РБК

Дума проведет следующую неделю в режиме пленарных заседаний для обсуждения поручений президента России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Владимир Владимирович Путин в своем обращении обозначил, что ключевой приоритет сейчас — это максимальная защита жизни и здоровья наших граждан», — отметил Володин.

Он объявил, что 26 марта состоится дополнительное заседание Думы, на котором депутаты рассмотрят законодательные меры, необходимые для выполнения послания президента.

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Глава России Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к гражданам в связи с распространением коронавируса. В своем выступлении президент обозначил новые меры, которые примет государство .

В том числе оно увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, измениты выплат по больничным листам и введет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для оказавшихся в сложном экономическом положении. Также страховые взносы для малого и среднего бизнеса уменьшат, а доходы от вкладов и инвестиций на сумму более 1 млн руб. обложат 13% налогом.

Теги: дума, Владимир Путин, коронавирус
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