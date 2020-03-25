Дума проведет пленарные заседания для обсуждения поручений Путина
Дума проведет следующую неделю в режиме пленарных заседаний для обсуждения поручений президента России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Владимир Владимирович Путин в своем обращении обозначил, что ключевой приоритет сейчас — это максимальная защита жизни и здоровья наших граждан», — отметил Володин.
Он объявил, что 26 марта состоится дополнительное заседание Думы, на котором депутаты рассмотрят законодательные меры, необходимые для выполнения послания президента.
Глава России Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к гражданам в связи с распространением коронавируса. В своем выступлении президент обозначил новые меры, которые примет государство .