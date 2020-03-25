Дума проведет пленарные заседания для обсуждения поручений Путина

В том числе оно увеличить пособия по безработице до размера МРОТ, измениты выплат по больничным листам и введет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для оказавшихся в сложном экономическом положении. Также страховые взносы для малого и среднего бизнеса уменьшат, а доходы от вкладов и инвестиций на сумму более 1 млн руб. обложат 13% налогом.