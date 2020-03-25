Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полностью заблокировать проникновение инфекции в Россию невозможно из-за географического положения страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.

«Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно», — пояснил он.

Тем не менее глава государства отметил, что стремительное распространение болезни удается сдерживать благодаря заранее принятым мерам.

Накануне, 24 марта, оперативный штаб в России принял новые решения для борьбы с коронавирусом. Так, в российских регионах приостановят работу развлекательные заведения (ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты), а детские сады перейдут в режим свободного посещения.