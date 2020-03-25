Мишустин обсудил с Володиным меры по борьбе с коронавирусом в России

Михаил Мишустин (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Госдумы Вячеславом Володиным вопросы противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что они отметили важность принятия в ближайшее время решений по законопроектам, которые кабмин 26 марта внесет в нижнюю палату.

В понедельник, 23 марта, Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил о необходимости ужесточить наказание за нарушение карантина.

На следующий день в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина. Авторами проекта закона выступили Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.