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Мишустин обсудил с Володиным меры по борьбе с коронавирусом в России

Михаил Мишустин (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Госдумы Вячеславом Володиным вопросы противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что они отметили важность принятия в ближайшее время решений по законопроектам, которые кабмин 26 марта внесет в нижнюю палату.

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В понедельник, 23 марта, Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил о необходимости ужесточить наказание за нарушение карантина.

На следующий день в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина. Авторами проекта закона выступили Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Теги: Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, коронавирус
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