Мишустин обсудил с Володиным меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Госдумы Вячеславом Володиным вопросы противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что они отметили важность принятия в ближайшее время решений по законопроектам, которые кабмин 26 марта внесет в нижнюю палату.
В понедельник, 23 марта, Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил о необходимости ужесточить наказание за нарушение карантина.
На следующий день в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина. Авторами проекта закона выступили Володин и глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.