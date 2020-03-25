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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Подмосковья сообщил о состоянии зараженных коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье нет больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

«Пока в Подмосковье нет тяжелых больных, есть средней тяжести. Но мировой опыт показывает: надо быть готовыми к осложнениям», — сказал он.

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Воробьев отметил, что в регионе дополнительно закупили 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, всего в Московской области есть 2700 инфекционных коек, однако власти создают дополнительно 1200 коек из-за распространения коронавируса.

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Губернатор рассказал, что часть новых мест появится в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, где к 4 или 5 апреля после ремонта должны сдать корпуса с отдельными боксами.

Он отметил, что те жители, которые находятся в группе риска, должны максимально самоизолироваться. Речь идет о пожилых людях и гражданах с хроническими заболеваниями.

«Это не значит, что придется сидеть за закрытыми дверями. Конечно, можно выходить, но соблюдая ограничения и избегая скоплений людей», — сказал глава региона.

В России зарегистрировали 658 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 410 заболевших находятся в Москве. В Подмосковье выявили 41 зараженного, в Санкт-Петербурге — 21. Помимо этого 29 человек выздоровели.

Теги: губернатор, Московская область, коронавирус
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