Губернатор Подмосковья сообщил о состоянии зараженных коронавирусом

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В Подмосковье нет больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

«Пока в Подмосковье нет тяжелых больных, есть средней тяжести. Но мировой опыт показывает: надо быть готовыми к осложнениям», — сказал он.

Воробьев отметил, что в регионе дополнительно закупили 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, всего в Московской области есть 2700 инфекционных коек, однако власти создают дополнительно 1200 коек из-за распространения коронавируса.