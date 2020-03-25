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Политика ,  
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Шойгу заявил о попытках прозападной оппозиции попасть на военные объекты

Сергей Шойгу (Фото: council.gov.ru)

Прозападные оппозиционеры, регулярно обучаемые за рубежом, подхватывают обвинения Запада против России и пытаются проникать на военные объекты. Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Глава военного ведомства сказал, что западные страны регулярно обвиняют Москву во вмешательстве в выборы, в хакерских атаках и в сокрытии боевых потерь. В России эти обвинения «подхватывает прозападный оппозиционный дивизион», который, по словам министра, проходит обучение за рубежом.

«Его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет», — сказал он.

Шойгу призвал отрегулировать законодательство, нормами которого представители оппозиции объясняют свои действия.

Ряд стран ранее обвинял Россию в хакерских атаках. Так, Грузия обвинила российских военных в планировании и проведении кибератаки, в результате которой пострадали сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний. Также глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что страна ежедневно сталкивается с кибератаками, которые исходят из России.

В то же время в США с 2016 года обсуждается тема возможного российского вмешательства в президентские выборы, по результатам которых главой государства стал Дональд Трамп.

Теги: Сергей Шойгу, оппозиция
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