Политика , 25 ноя, 03:00
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Министр обороны Украины заявил об идущих обычно из России кибератаках
Ежедневно Украина подвергается множеству кибератак. По словам Загороднюка, обычно они исходят из России
Украина ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России. Об этом заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк. Видео его выступления, опубликованного в YouTube, также приводится на сайте ведомства.
«Говоря информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно» — заявил Загороднюк.
На вопрос о том, откуда исходят кибератаки, он ответил: «Из России. Обычно». «Иногда можно проследить такие вещи» — добавил затем Загороднюк, отвечая на вопрос о том, как стало известно, что за этим стоит Россия.
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