Министр обороны Украины заявил об идущих обычно из России кибератаках

Министр обороны Украины заявил об идущих обычно из России кибератаках

Ежедневно Украина подвергается множеству кибератак. По словам Загороднюка, обычно они исходят из России

Фото: Zuma / TASS

Украина ежедневно сталкивается с кибератаками, которые «обычно» исходят из России. Об этом заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк. Видео его выступления, опубликованного в YouTube, также приводится на сайте ведомства.

«Говоря информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно» — заявил Загороднюк.

На вопрос о том, откуда исходят кибератаки, он ответил: «Из России. Обычно». «Иногда можно проследить такие вещи» — добавил затем Загороднюк, отвечая на вопрос о том, как стало известно, что за этим стоит Россия.

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