В Смоленске губернатор предложил уволиться выехавшей за рубеж чиновнице

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Губернатор Подмосковья сообщил о состоянии зараженных коронавирусом Общество, 16:36 Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода Общество, 16:32 Путин объявил следующую неделю нерабочей Общество, 16:28 Чем определяются имидж и лояльность брендов Pro, 16:27 В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре врачами Общество, 16:26 Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Политика, 16:25 В КХЛ допустили проведение Кубка Гагарина в августе Спорт, 16:24 СМИ анонсировали уход из «Барселоны» восьми футболистов Спорт, 16:21 Когда американский рынок акций достигнет дна. И как не упустить момент Quote, 16:17 Власти ОАЭ запретили летевшему за россиянами борту «Победы» сесть в Дубае Общество, 16:09 #пронауку: вирусолог рассказал, почему коронавирус опасен для детей Стиль, 16:07 Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве Общество, 16:07 Рекорды по штрафам. 7 историй о тех, кто нарушает и не платит Авто, 15:47 В Смоленске губернатор предложил уволиться выехавшей за рубеж чиновнице Общество, 15:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Смоленске губернатор предложил уволиться выехавшей за рубеж чиновнице

Алексей Островский (Фото: admin-smolensk.ru)

В Смоленской области специальная комиссия рассмотрит случай замглавы департамента здравоохранения региона Кристины Рябковой, уехавшей в отпуск за границу во время пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в комментарии губернатора региона Алексея Островского, поступившем в РБК.

«Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности», — уточнил Островский.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Рябкова согласовала отдых 21 февраля, до введения ограничительных мер из-за распространения в России нового коронавируса. Тем не менее, по словам губернатора, она должна была «подумать об этической составляющей данного вопроса», лично прервать отдых и вернуться в страну для исполнения своих служебных обязательств. Ситуацию Рябковой рассмотрит созданная Островским комиссия по соблюдению государственными служащими режима повышенной готовности в области, связанного с угрозой нового коронавируса.

Чиновница здравоохранения уехала на отдых в Египет, сообщает региональное издание Smolnarod. На рабочем месте Рябковой знали о ее отпуске в стране с неблагоприятной ситуацией по распространению вируса.

Ранее чиновники и медики в регионах уже подвергались взысканиям после заграничного отдыха в разгар пандемии и несоблюдения мер эпидемиологической безопасности. Губернатор Калужской области заявил 23 марта о необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности главврача областной больницы Владимира Кондюкова, отдыхавшего в Таиланде. В Ставропольском крае главный инфекционист региона Ирина Санникова стала 23 марта фигурантом уголовного дела после того, как скрыла отпуск в Испании и вышла на работу без соблюдения самоизоляции. Санникова оказалась заражена новым коронавирусом.

В России число заболевших новым коронавирусом выросло на 25 марта до 658 человек. За сутки выявили 163 новых случая заражения. Больше всего заболевших находится в столице.

Теги: коронавирус, новости РБК, Смоленск
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта
Общество
В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
Общество
В России из-за коронавируса закрыли все синагоги
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter