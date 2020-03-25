В Смоленске губернатор предложил уволиться выехавшей за рубеж чиновнице

Алексей Островский (Фото: admin-smolensk.ru)

В Смоленской области специальная комиссия рассмотрит случай замглавы департамента здравоохранения региона Кристины Рябковой, уехавшей в отпуск за границу во время пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в комментарии губернатора региона Алексея Островского, поступившем в РБК.

«Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности», — уточнил Островский.

Рябкова согласовала отдых 21 февраля, до введения ограничительных мер из-за распространения в России нового коронавируса. Тем не менее, по словам губернатора, она должна была «подумать об этической составляющей данного вопроса», лично прервать отдых и вернуться в страну для исполнения своих служебных обязательств. Ситуацию Рябковой рассмотрит созданная Островским комиссия по соблюдению государственными служащими режима повышенной готовности в области, связанного с угрозой нового коронавируса.

Чиновница здравоохранения уехала на отдых в Египет, сообщает региональное издание Smolnarod. На рабочем месте Рябковой знали о ее отпуске в стране с неблагоприятной ситуацией по распространению вируса.