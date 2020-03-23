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Пандемия коронавируса ,  
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Калужского главврача привлекут к ответственности за отпуск за границей

Владимир Кондюков (Фото: deputat.zskaluga.ru)

Главный врач Калужской областной клинической больницы, который уехал в отпуск за границу в условиях распространения коронавирусной инфекции, должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что отъезд в отпуск на фоне борьбы всех оперативных служб области с заболеванием вызывает «особое возмущение».

«Дал поручение министерству здравоохранения Калужской области разобраться с данным фактом и внести предложения по мерам дисциплинарной ответственности», — написал Шапша.

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Согласно данным с сайта Калужской областной клинической больницы, руководителем учреждения является Владимир Кондюков.

«По-моему, когда он [Кондюков] выезжал за границу, еще не была объявлена пандемия коронавируса, но, конечно же, он не должен был этого делать», — сказал РБК министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-либо санкции в отношении главврача больницы, Баранов отметил, что решение будет принято по его возвращении.

В приемной главврача Калужской областной больницы РБК сообщили, что Кондюков сейчас находится в отпуске и его обязанности исполняет заместитель Андрей Кудряшов. Кудряшов на звонки РБК не ответил.

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Интернет-портал Кaluga-poisk писал, что Кондюков уехал в отпуск в Таиланд. По информации портала, это выяснилось на заседании правительства Калужской области 23 марта, когда обсуждался доклад о ситуации с коронавирусом в регионе.

Теги: Калуга, главврач больницы, коронавирус, новости РБК
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