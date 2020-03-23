Калужского главврача привлекут к ответственности за отпуск за границей

Владимир Кондюков (Фото: deputat.zskaluga.ru)

Главный врач Калужской областной клинической больницы, который уехал в отпуск за границу в условиях распространения коронавирусной инфекции, должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что отъезд в отпуск на фоне борьбы всех оперативных служб области с заболеванием вызывает «особое возмущение».

«Дал поручение министерству здравоохранения Калужской области разобраться с данным фактом и внести предложения по мерам дисциплинарной ответственности», — написал Шапша.

Согласно данным с сайта Калужской областной клинической больницы, руководителем учреждения является Владимир Кондюков.