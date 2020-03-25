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Кремль заявил об отсутствии самоцели «распечатать кубышку» из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Кремле обсуждаются возможные меры поддержки экономики России, малого и среднего бизнеса, а также граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о необходимости поддержать россиян из средств резервного фонда.

По словам Пескова, вчера состоялось совещание на котором началось комплексное обсуждение мер поддержки. Он добавил, что государство намерено оказать помощь всем, кто в ней нуждается и для этого при необходимости «задействует инструментарий, которым располагает страна».

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«Распечатать кубышку — не самоцель. Самоцель — оказать помощь», — отметил официальный представитель Кремля.

Накануне глава «Роснано» Анатолий Чубайс, говоря о возможных потерях российской экономики от коронавируса, заявил, что у России есть стабилизационный фонд, созданный Алексеем Кудриным. «Пришел час: вот ровно сейчас эта «кубышка» спасет Россию, десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты».

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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