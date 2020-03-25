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В Госдуме раскритиковали идею отменить оплату ЖКХ на время карантина

Фото: АГН «Москва»

Предложение депутата Госдумы Василия Власова освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции является «абсолютнейшим популизмом». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

«У нас вся система ЖКХ не находится в идеальном состоянии, и если мы сейчас изымем из нее гигантское количество средств, то мы, я боюсь, к зиме в принципе ее не подготовим», — пояснил он.

Пахомов добавил, что Власов должен был параллельно внести предложение о том, из какой части бюджета изъять выпадающие доходы и как их передать в систему ЖКХ.

По его мнению, в числе мер поддержи россиян во время инфекции можно было бы рассмотреть возможность отсрочки платежей «для тех, кому сложно», и исключить пени за несвоевременную оплату.

Собянин отменил штраф за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пожилых москвичей
Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев охарактеризовал предложение Власова как нецелесообразное.

«Адресную поддержку можно рассматривать, но чтобы отменить во всей стране оплату — это по меньшей мере нецелесообразно. Это предложение не имеет дальнейшего продолжения. В таком виде, я считаю, рассматривать его не стоит», — отметил он в разговоре с РБК.

По словам Качаева, в случае полной отмены оплаты отрасль ЖКХ «погибнет», поскольку она живет в том числе за счет платежей как граждан, как собственников.

Он напомнил, что сегодня в стране существует адресная поддержка семей, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от доходов, в виде субсидий.

В ЛДПР предложили на время карантина освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Общество

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение освободить россиян от оплаты коммунальных платежей на время карантинных мер. Он объяснил это тем, что люди несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за длительного пребывания дома.

В понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин временно отменил штрафы за просроченные платежки по ЖКХ для пожилых жителей столицы и москвичей с хроническими заболеваниями.

Теги: Госдума, комитет, ЖКХ, оплата, новости РБК
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