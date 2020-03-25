В Госдуме раскритиковали идею отменить оплату ЖКХ на время карантина

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Предложение депутата Госдумы Василия Власова освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции является «абсолютнейшим популизмом». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

«У нас вся система ЖКХ не находится в идеальном состоянии, и если мы сейчас изымем из нее гигантское количество средств, то мы, я боюсь, к зиме в принципе ее не подготовим», — пояснил он.

Пахомов добавил, что Власов должен был параллельно внести предложение о том, из какой части бюджета изъять выпадающие доходы и как их передать в систему ЖКХ.

По его мнению, в числе мер поддержи россиян во время инфекции можно было бы рассмотреть возможность отсрочки платежей «для тех, кому сложно», и исключить пени за несвоевременную оплату.