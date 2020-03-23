Пандемия коронавируса , 23 мар, 09:30
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Собянин отменил штраф за просрочку оплаты услуг ЖКХ для пожилых москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин временно отменил пенни и штрафы за просроченные платежки по ЖКХ для пожилых жителей столицы и москвичей с хроническими заболеваниями.
«Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», — уточняется на сайте главы города.
Также, согласно распоряжению Собянина, операторы связи не имеют право отключать интернет и телефоны у пожилых и хронически больных жителей Москвы, которые находятся на домашнем режиме.
Все эти новые меры были объявлены в ходе борьбы с коронавирусом.
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