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Посол в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о вирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. Заявление Антонова опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По словам Антонова, принятые меры позволили России противостоять вирусу лучше, чем страны, «которые HRW традиционно избегает критиковать». Посол добавил, что подробно о ситуации с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, на которую обратил внимание Рот, можно ознакомиться в интервью главврача больницы в Коммунарке, где занимаются лечением зараженных.

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Он обратился к политикам и общественным деятелям в США и отметил, что «сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)». Посол также напомнил, что Россия оказала реальную помощь Италии.

Ранее глава HRW написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его мнению, может не хватить простым гражданам.

Теги: коронавирус, посол, дезинформация
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