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Падение цен на нефть ,  
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов выросла на 3,72% — до $28,16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE на 04:30.

Стоимость нефти марки WTI выросла на 5% — до $25,21 за баррель.

В ходе торгов 24 марта стоимость нефти Brent выросла на 3,6% — до $28,01.

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18 марта цена Brent впервые с 2003 года упала ниже $26. На минимуме стоимость майских фьючерсов подешевела на  9% — до $24,72 по сравнению с показателями на момент закрытия предыдущих торгов. На следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%.

Цены на нефть упали на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия говорила о необходимости сохранения существующих условий, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге в странах прежнего альянса с 1 апреля снимут ограничения по добыче нефти.

Теги: Brent, WTI, цена на нефть
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