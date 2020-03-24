Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Нефть марки WTI торгуется на уровне $24,45 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent впервые с 2003 года упала ниже $26. На минимуме стоимость майских фьючерсов снизилась до $24,72, упав более чем на 9% по сравнению с показателями на момент закрытия предыдущих торгов. На следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%.

Обвал цен на цефть начался после развала сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о сокращении добычи топлива из-за коронавируса. На торгах после развала ОПЕК+ нефть подешевела почти на 30%.