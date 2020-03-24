Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса

Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса. Это следует из ответов компаний, поступивших в РБК.

Пресс-служба кинотеатров объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») сообщила, что компания работает в полном соответствии с решениями региональных властей. Безопасность посетителей компания считает приоритетом и следит за развитием ситуации с коронавирусом. «В сложившейся ситуации кинотеатры объединенной сети ждут от региональных органов исполнительной власти соответствующих постановлений, подготовленных на основании поручения правительства», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что пока оценить убытки от закрытия кинотеатров нельзя. «Оценивать возможные убытки как с точки зрения посещаемости кинотеатров, так и с точки зрения прибыли мы будем позже, так как ситуация непредсказуема и меняется очень оперативно. Важно понимать, что потери будут сильно зависеть и от сроков продолжительности турбулентной ситуации», — заявили в компании.

В пресс-службе сети «Каро» сообщили, что поддерживают решение оперативного штаба. «Мы будем готовы к реализации этого решения после получения соответствующего указа от органов исполнительной власти», — сообщили в компании.