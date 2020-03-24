Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки по Европе

Грета Тунберг (Фото: Danny Gys / Global Look Press)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что две недели находится на самоизоляции после поездки по Европе из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, она соблюдает режим самоизоляции в арендованной квартире вдали от матери и сестры. «Примерно десять дней назад я начала ощущать некоторые симптомы, в то же время, что и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя», — отметила Тунберг.

Она рассказала, что чувствовала усталость, озноб, боль в горле, а также у нее был кашель. Экоактивистка сообщила, что у ее отца были похожие симптомы, но более сильные и с температурой.

По ее словам, в Швеции невозможно сдать тест на коронавирус, если человек не нуждается в срочной медицинской помощи. По ее словам, власти рекомендуют всем, кто чувствует себя плохо, оставаться дома и самоизолироваться.