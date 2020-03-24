В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Фото: Никита Попов / РБК

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Автомобиль отправится на спецстоянку и будет изолирован от остальных авто», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водителю предстоит побеседовать с сотрудниками правоохранительных органов. В дептрансе попросили не пренебрегать безопасностью и оставаться дома.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина.