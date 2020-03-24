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Пандемия коронавируса ,  
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Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Родителям не выдадут больничный лист из-за перевода детей на дистанционное обучение, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в РБК.

«На сегодняшний день больничный лист [по карантину] оформляется только в том случае, если гражданин прибыл из-за границы, либо живет совместно с гражданином, который недавно прибыл из-за границы», — уточнил министр.

По словам Котякова, матери детей на удаленном обучении должны сами поднять вопрос перед своим работодателем о переходе на режим работы из дома.

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Все школы России перешли на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Учащиеся продолжают заниматься в дистанционном режиме. При этом, образовательные учреждения продолжили работу, и родители детей начальных классов по-прежнему могут привести ребенка в школу, если нет возможности оставить его дома.

Минтруд объяснил 18 марта новые правила получения больничного листа для граждан, оказавшихся на карантине после возвращения из-за рубежа, они вступили в силу 20 марта. Оформить больничный в связи с карантином можно дистанционно, деньги по нему выплачиваются частями. Первая выплата должна поступить после нахождения на карантине в течение пяти рабочих дней.

Теги: коронавирус, школа, дети
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