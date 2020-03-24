Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист

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Родителям не выдадут больничный лист из-за перевода детей на дистанционное обучение, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в РБК.

«На сегодняшний день больничный лист [по карантину] оформляется только в том случае, если гражданин прибыл из-за границы, либо живет совместно с гражданином, который недавно прибыл из-за границы», — уточнил министр.

По словам Котякова, матери детей на удаленном обучении должны сами поднять вопрос перед своим работодателем о переходе на режим работы из дома.

Все школы России перешли на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Учащиеся продолжают заниматься в дистанционном режиме. При этом, образовательные учреждения продолжили работу, и родители детей начальных классов по-прежнему могут привести ребенка в школу, если нет возможности оставить его дома.